Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme Radar İstasyon Komutanlığı, pazartesi günü, Topan Adası'nın kuzeybatısında bir teknenin hareket halinde olduğunu belirledi.
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Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme Radar İstasyon Komutanlığı, pazartesi günü, Topan Adası'nın kuzeybatısında bir teknenin hareket halinde olduğunu belirledi.
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