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  • Son Güncelleme: 12.12.2018 18:55

Son dakika: 'da kaçakçılığı gözaltısı

'da, 1'i uzman çavuş, 1'i de yabancı uyruklu kadın olmak üzere 9 kişi kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.



Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme Radar İstasyon Komutanlığı, pazartesi günü, Topan Adası'nın kuzeybatısında bir teknenin hareket halinde olduğunu belirledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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