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  • Son Güncelleme: 12.12.2018 18:45

Son dakika: ’ın doğusuna tank ve fırtına obüs sevkiyatı

Kilis'ten ’ın doğusundaki sınırına tank ve fırtına obüs sevkiyatı yapıldı.

Fırat'ın doğusuna harekat başlıyor

'ın 'ın doğusundaki /'ye operasyon yapılacağını açıklamasından sonra akşam saatlerinde Kilis'ten Fırat'ın doğusundaki sınırına tank ve fırtına obüs sevkiyatı yapıldı.

Tank ve fırtına obüs topları personeli ve askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Fırat'ın doğusunda bulunan sınır birliklerine hareket etti.





60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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