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  • Son Güncelleme: 12.12.2018 17:37

Son dakika: 'cü avukat ’a 6 yıl 3 ay hapis cezası

'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve 'in bir dönem hukuk danışmanlığını yaptığı iddia edilen avukat 'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi

FETÖ'cü avukat için karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve 'in bir dönem hukuk danışmanlığını yaptığı iddia edilen avukat , "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Nuri Polat ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Can Tümer Keriş, sanığın hesaplarında örgüt yanlısı beyanlarda bulunması, örgüt üyesi olduklarından bahisle hakkında soruşturma yürütülen kişilerle irtibatlı olması, "" kullanıcısı kişilerle irtibatlı olması, eşinin 'da hesabının bulunması ve örgüt liderinin talimatı üzerine artışına gittiği, sanığın sosyal medya paylaşımlarının tamamına yakınının FETÖ/ yapılanmasının oluşturmak istediği etkiye ve algı manipülasyonu ile benzer nitelikte olmasının göz önünde bulundurulmasını isteyerek, sanık Polat'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Polat, yazılı olarak sunduğu savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "2008 yılından beri İstanbul İl Başkanlığı'nda başkan yardımcılığı, yönetim kurulu üyeliği yaptım. Aktif olarak siyasetin içerisindeyim. Sosyal medyada yaptığım paylaşımlar, ifade özgürlüğü kapsamındadır. Ben sadece siyaset yaptım, bu paylaşımlar beni silahlı örgüt üyesi yapmaz. Henüz bu yapı suç örgütü kabul edilmediği dönemde bile ben bunlarla mücadele ettim. Eğer ben örgüt içinde bulunsaydım, bu yapıdakilerin davalarını alırdım. Avukatlık hayatımda bu yapı ile irtibatlı kimsenin davasını almadım. Suçlamayı kabul etmiyorum ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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