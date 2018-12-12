Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi'nde yaşayan Emine Erkmen, 2017 yılının Mart ayında, savcılığa başvurarak, uyuşturucu madde kullandığını söylediği oğlu Ömer Erkmen'den 1 aydır haber alamadığını bildirdi. Savcılık talimatıyla jandarma ve polis ekipleri, arama çalışmalarına başladı. Merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde, 9 Nisan'da, tarlasına giden çiftçi, toprağın üzerinde beyaz eşofman parçası gördü ve ayağıyla basınca ceset olduğunu anlayınca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Yıldırım İlçe Jandarma ekipleri ile savcı, olay yerine giderek, inceleme yaptı. Toprağa yarı gömülü ceset, çıkarılarak, Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan otopside, başına tabancayla 2 el ateş edilerek, öldürülen kişinin Ömer Erkmen olduğu belirlendi.
Olay yerinde kopan tespih tanelerinden yola çıkan ekipler, tespihin Mesut Ahmet K.'ye ait olduğunu tespit ederek olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan 3' serbest kalırken Selahattin ve Şahin E. İle Mesut Ahmet K. tutuklandı. Tutuklu yargılanan Mesut Ahmet K., cinayeti Erkmen'in bir dönem gönül ve cinsel ilişki yaşadığı, hatta Erkmen'den hamile kalan, fakat bebeği aldıran C.E'nin amcaları Şahin ve Selahattin E'nin işlediğini itiraf etti. Selahattin E. ile Şahin E. ise ifadelerinde Ömer Erkmen ile bir husumetleri olmadığını, Erkmen'in kendilerine daha önce öldürülen kardeşlerinin katillerinin bulunması için yardım ettiğini, cinayeti işlemek için bir sebepleri olmadığını, Erkmen'in yeğenleri ile olan ilişkiyi bildiklerini, fakat buna karışmadıklarını söylediler. Şahin E, cinayeti Mesut Ahmet K.'nin uyuşturucu yüzünden işlediğini ve Erkmen ile husumetli olduklarını ileri sürerek haklarındaki suçlamayı kabul etmedi.
Davanın son celsesinde duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, olay yeri incelemesi, otopsi ve adli tıp raporları, tanık ve sanık ifadeleri göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmede cinayetin namus yüzünden Selahattin E. ile Şahin E. tarafından işlendiği kanaatine ulaşıldığını belirtti. Duruşma savcısı, maktulle husumetli olduğu tespit edilen Mesut Ahmet K.'nin de cinayeti işleyen üçüncü isim olduğunu ifade ederek, 3 sanık hakkında tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu.
SANIKLAR DURUŞMADA BİRBİRLERİNİ SUÇLADI
Savcının mütaalasını kabul etmediğini belirten Selahattin Ekin, "Bu suç uyuşturucu trafiğinden kaynaklanmış olup bize atılan Mesut Ahmet Kılıçın iftirasıdır. Biz dosyaya suçsuz olduğumuza ilişkin delilleri daha önceden sunduk. Ömer Erkmen ile bizim daha önceye dayalı bir husumetimiz yoktur. İddiaları kabul etkmiyoruz" dedi. Şahin Ekin, "Mesut Ahmet Kılıçın iftiraları dışında hiçbir delil bulunmamaktadır" dedi. Duruşmada verdiği ifadesinin arkasında olduğunu belirten Mesut Ahmet Kılıç ise "Uyuşturucu konusunu sürekli gündeme getirilmesi olayın çarptırılmasıdır. Ömer Erkmen ile aramızda husumet yoktur. İki celse önce babam ve kardeşime saldırıldı. Bu cinayeti işlemedim" diyerek kendisini savundu. Maktül Ömer Erkmen'in annesi Emine Erkmen, duruşmada sanıkların bir an önce en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları, savunma için süre talep etmeleri üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Şubat 2019 tarihine erteledi.
Olay yerinde kopan tespih tanelerinden yola çıkan ekipler, tespihin Mesut Ahmet K.'ye ait olduğunu tespit ederek olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan 3' serbest kalırken Selahattin ve Şahin E. İle Mesut Ahmet K. tutuklandı. Tutuklu yargılanan Mesut Ahmet K., cinayeti Erkmen'in bir dönem gönül ve cinsel ilişki yaşadığı, hatta Erkmen'den hamile kalan, fakat bebeği aldıran C.E'nin amcaları Şahin ve Selahattin E'nin işlediğini itiraf etti. Selahattin E. ile Şahin E. ise ifadelerinde Ömer Erkmen ile bir husumetleri olmadığını, Erkmen'in kendilerine daha önce öldürülen kardeşlerinin katillerinin bulunması için yardım ettiğini, cinayeti işlemek için bir sebepleri olmadığını, Erkmen'in yeğenleri ile olan ilişkiyi bildiklerini, fakat buna karışmadıklarını söylediler. Şahin E, cinayeti Mesut Ahmet K.'nin uyuşturucu yüzünden işlediğini ve Erkmen ile husumetli olduklarını ileri sürerek haklarındaki suçlamayı kabul etmedi.
Davanın son celsesinde duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, olay yeri incelemesi, otopsi ve adli tıp raporları, tanık ve sanık ifadeleri göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmede cinayetin namus yüzünden Selahattin E. ile Şahin E. tarafından işlendiği kanaatine ulaşıldığını belirtti. Duruşma savcısı, maktulle husumetli olduğu tespit edilen Mesut Ahmet K.'nin de cinayeti işleyen üçüncü isim olduğunu ifade ederek, 3 sanık hakkında tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu.
SANIKLAR DURUŞMADA BİRBİRLERİNİ SUÇLADI
Savcının mütaalasını kabul etmediğini belirten Selahattin Ekin, "Bu suç uyuşturucu trafiğinden kaynaklanmış olup bize atılan Mesut Ahmet Kılıçın iftirasıdır. Biz dosyaya suçsuz olduğumuza ilişkin delilleri daha önceden sunduk. Ömer Erkmen ile bizim daha önceye dayalı bir husumetimiz yoktur. İddiaları kabul etkmiyoruz" dedi. Şahin Ekin, "Mesut Ahmet Kılıçın iftiraları dışında hiçbir delil bulunmamaktadır" dedi. Duruşmada verdiği ifadesinin arkasında olduğunu belirten Mesut Ahmet Kılıç ise "Uyuşturucu konusunu sürekli gündeme getirilmesi olayın çarptırılmasıdır. Ömer Erkmen ile aramızda husumet yoktur. İki celse önce babam ve kardeşime saldırıldı. Bu cinayeti işlemedim" diyerek kendisini savundu. Maktül Ömer Erkmen'in annesi Emine Erkmen, duruşmada sanıkların bir an önce en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları, savunma için süre talep etmeleri üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Şubat 2019 tarihine erteledi.
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