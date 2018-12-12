Son dakika: CHP ve İP anlaştı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayının desteklenmesine karşılık, İYİ Parti'nin de Balıkesir, Denizli, Mersin, Kocaeli, Trabzon, Samsun, Ordu ve Kayseri'nin adaylığını istediği belirtiliyor.
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İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayının desteklenmesine karşılık, İYİ Parti'nin de Balıkesir, Denizli, Mersin, Kocaeli, Trabzon, Samsun, Ordu ve Kayseri'nin adaylığını istediği belirtiliyor.
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