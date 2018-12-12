Son dakika: CHP ve İP anlaştı CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde uzlaşma çıktı. Buna göre, Ankara, İstanbul ve İzmir adayı CHP'li olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayının desteklenmesine karşılık, İYİ Parti'nin de Balıkesir, Denizli, Mersin, Kocaeli, Trabzon, Samsun, Ordu ve Kayseri'nin adaylığını istediği belirtiliyor. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER