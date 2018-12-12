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  • Son Güncelleme: 12.12.2018 20:38

Son dakika: CHP ve İP anlaştı

CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde uzlaşma çıktı. Buna göre, Ankara, İstanbul ve İzmir adayı CHP'li olacak.

CHP ve İP anlaştı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayının desteklenmesine karşılık, İYİ Parti'nin de Balıkesir, Denizli, Mersin, Kocaeli, Trabzon, Samsun, Ordu ve Kayseri'nin adaylığını istediği belirtiliyor.

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