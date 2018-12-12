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  • 12.12.2018 19:31

Son dakika: ’da il binasına operasyon: 35 gözaltı

'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için il binasında başlatılan açlık grevi nedeniyle binaya operasyon düzenleyen polis 35 kişiyi gözaltına aldı.

HDP il binasına operasyon
Edinilen bilgiye göre, Milletvekili Leyla Güven'in terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için başlattığı açlık grevine destek grup HDP il binasında açlık grevine başladı. Geçtiğimiz günlerde il binasına yapılan operasyonla açlık grevi eyleminde bulunan 25 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün akşam saatlerinde il binasına ikinci kez operasyon düzenleyen polis 35 kişiyi daha gözaltına alırken terör örgütünü simgeleyen afiş ve flamalar da toplandı.

İl binası önü ve çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

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