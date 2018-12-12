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  • Son Güncelleme: 12.12.2018 16:59

- ittifakında kriz

Genel Başkanı Kemal , yerel seçim ittifakı kapsamında Genel Sekreteri Cihan Paçacı ve Genel Başkan Yardımcısı ile görüştü.

Başkanlık Divanı toplantısı sürerken, Aydın ve Paçacı, Genel Merkezi'ne geldi.

İki isim burada ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü.

PÜRÜZLER VAR

, parti genel merkezinden ayrılırken basın mensuplarının ittifak görüşmelerine ilişkin sorusu üzerine, "Aramızda olan birtakım pürüzlerle ilgili bir görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Biz, ön görüşme yaptık." yanıtını verdi.

Bir süredir yürütülen ittifak çalışmaları kapsamında, CHP Genel Başkan Yardımcısı 'nın dünkü görüşmede İYİ Parti'ye CHP'nin son teklifini sunduğu, İYİ Parti'nin de bugün gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantısında bu öneriyi değerlendirdiği öğrenildi.

Bu kapsamda, bu akşam bir araya gelecek Kılıçdaroğlu ve Akşener'in, ittifaka ilişkin görüşmelerin devam edip etmeyeceğini netleştirmesi bekleniyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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