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  • Son Güncelleme: 20.11.2018 10:14

- ittifakında büyük çatlak

’nin ‘ hesabı’ ile işbirliğini başlamadan zora sokacak. Kulislerde, İYİ Parti'nin MHP'nin elinde olan , Mersin, , , , il belediyelerini istediği, 'nin de buna sıcak bakmadığı belirtiliyor. CHP ve İYİ Parti arasında heyetler arası teknik çalışmalar devam ederken, hafta sonuna kadar ittifak yapılıp yapılmayacağı netleşecek.

İyi Parti-CHP ittifakında çatlak

ve arasında yerel lerinde yapılması planlanan iş birliği için heyetler arası teknik çalışmalar devam ediyor. Geçen hafta ilk kez buluşan 'li ve İYİ Parti'li bu hafta içerisinde yeniden bir araya gelecek. Görüşmede il bazında teklifler üzerinde değerlendirmeler yapılacak.

İLLER SINIRLI TUTULACAK

Heyetler arası görüşme yapılmadan önce iki parti de kendi çalışmasını yürütüyor. CHP-İYİ Parti iş birliğinin sınırlı sayıda ilde yapılacağı belirtiliyor. , , , Mersin, , , , , 'da olası iş birliğinden söz ediliyor.

BAŞLAMADAN DAĞILACAK MI?

Seçmenine siyasette iddiasını devam ettirdiği ve kalıcı olduğu mesajı vermek için 31 Mart sınavını geçme planları yapan İYİ Parti, bu doğrultuda bazı illerde ipi göğüslemenin hesaplarını yapıyor. Bu çerçevede düşünülen adresler olarak ise halen 'nin elinde olan iller öne çıkıyor.

CHP TEKLİFE SOĞUK BAKIYOR

Yenişafak'ın haberine göre, İYİ Parti'nin MHP'nin yönetimini elinde tuttuğu Adana, Mersin, Manisa, , , 'e gözünü diktiği belirtiliyor. CHP'nin ise Adana ve Mersin'de elinin güçlü olduğu bu yüzden de hem bu illeri hem de diğer illeri İYİ Parti'ye vermek istemediği konuşuluyor.

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