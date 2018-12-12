Fidel Okan’ın yalanını siber suçlar belgeledi!

CHP Eski Strateji Geliştirme Komisyonu Başkanı ve Ankara Barosu 'na kayıtlı avukat Fidel Okan , sosyal paylaşım sitesi Twitter'da @FidelOKAN adlı hesabın kendisine ait olmadığını iddia etti. Okan, söz konusu hesaba ait paylaşımların kendisine ait olmadığını öne sürdü.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği'nin hazırladığı raporda ise; @FidelOKAN adlı hesabın avukat Fidel Okan'a ait olduğu bildirildi. Raporda; Twitter'da @FidelOKAN adlı profil isimli hesabın Ergani/Diyarbakır nüfusuna kayıtlı avukat Fidel Okan'a ait olduğuna dikkat çekildi.Fidel Okan'ın, hakkında yapılan suç duyurusunu aynı gün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaştığı tespit edildi. Okan'ın, söz konusu paylaşımlarda, TC kimlik bilgilerini de paylaştığı bildirildi.

ŞİKAYETTE BULUNULDU, KENDİ HAKARET VE KÜFÜR İÇEREN PAYLAŞIMLARINI İNKAR ETTİ!

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Fidel Okan hakkında Ankara Barosu tarafından soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre Fidel Okan, Twitter'da @FidelOKAN adlı hesabın kendisine ait olmadığını savundu. Okan, şikayet üzerine verdiği savunmasında, @FidelOKAN adlı hesaba ait paylaşımların kendisine ait olmadığını iddia ederek suçlamaları kabul etmedi.

SİBER SUÇLAR HESABI İNCELEDİ

Fidel Okan'ın, söz konusu açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine @FidelOKAN rumuzlu kullanıcının suça konu paylaşımlarını, kimlik ve adres bilgilerinin tespitine yönelik açık kaynak araştırması yaparak rapor hazırladı.







KÜNYE BİLGİSİNDE FİDEL OKAN'IN TC KİMLİK BİLGİLERİ YER ALDI

Raporda; @FidelOKAN rumuzlu hesabın künye bilgilerinde "Avukat/Yazar, avfidelokan@hotmail.com, pscp.tv/FidelOKAN, 20 Kasım 2010 tarihinde katıldı" bilgilerinin verildiği, hesabın mavi tikli (onaylanmış hesap) olduğu, söz konusu hesabın paylaşımları arasında Fidel Okan'ın TC kimlik bilgisinin paylaşıldığına dikkat çekildi.



Raporda; Fidel Okan isimli kullanıcının kullanımda olduğu değerlendirilen Facebook ve Instagram hesabındaki bilgiler de yer aldı. Raporda, Fidel Okan isimli kullanıcının İstanbul Cumhuriyet savcısı Murat Semiz'i hedef aldığı, kamu görevlisine hakaret ve onur, şeref ve saygınlığını rencide eden paylaşımlarda bulunduğuna dikkat çekildi.



SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR FİDEL OKAN'A AİT!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği'nin hazırladığı raporda; Fidel Okan'ın kimlik bilgisinin tespitine yönelik Polnet4 üzerinde Emniyet kolluk projesinde yapılan aramada; suç içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen sosyal paylaşım sitesi Twitter'da @FidelOKAN adresinde bulunan "Fidel Okan" profil hesabının 21 Aralık 1979 Ergani doğumlu Ergani/Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Fidel Okan isimli şahsın kullanımında olduğunu tespit edildiği bildirildi.



