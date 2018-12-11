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  • Son Güncelleme: 11.12.2018 13:22

: 'in cezası onandı

İzmir'de trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan yazar 'in cezası istinafta onandı.

Emrah Serbesin cezası onandı

İzmir'de trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası Behzat Ç.'nin senaristi yazar 'in cezası istinafta onandı.

İzmir'de kendisinin kullandığı araçla önündeki otomobile çarparak kaza geçiren senarist Emrah Serbes, kaza sonucu arkadan çarptığı araçta bulunan Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden oldu. Serbes, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kararı temyize taşıyan Serbes'e istinaftan kötü haber geldi. Yazar Emrah Serbes'in cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi tarafından onandı.

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