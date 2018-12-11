



İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu illerinin tamamınında yoğun kar yağışı için Meteoroloji alarma geçti. Ankara ile 31 ili vuracak kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilebilir.

30'DAN FAZLA İLDE HAYATI DURDURACAK

Türkiye'nin kıyı illerinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili olurken İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Yarın daha geniş bir bölgede başlayacak olan kar yağışı okulları tatil ettirecek kadar etkili olacak. Meteorolojinin geçtiği rapora göre kar yağışı 3 gün sürecek ve Cumaya kadar 30'dan fazla ilde hayatı durduracak.