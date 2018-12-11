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  • Son Güncelleme: 11.12.2018 08:04

Bazı ve seferleri iptal edildi

Marmara'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi. İşte şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle iptal edilen ve seferlerinin listesi...

Olumsuz hava ulaşımı vurdu! İşte iptal edilen seferler

Marmara bölgesinde yaşanan olumsuz hava koşulları dolayısıyla ve 'da bazı seferler iptal edildi. Fırtına ve şiddetli yağışın etkisini gün boyu sürdürmesi beklenirken, in sayısının da artabileceği açıklandı.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre olumsuz hava koşulları dolayısıyla;
11.12.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi,
11.12.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık.

BUDO'nun internet sitesinden yaptığı duyuruda da,
07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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