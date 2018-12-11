Marmara bölgesinde yaşanan olumsuz hava koşulları dolayısıyla İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi. Fırtına ve şiddetli yağışın etkisini gün boyu sürdürmesi beklenirken, iptal edilen seferlerin sayısının da artabileceği açıklandı.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre olumsuz hava koşulları dolayısıyla;

11.12.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi,

11.12.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık.

BUDO'nun internet sitesinden yaptığı duyuruda da,

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.