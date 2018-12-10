İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini kazananlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sahiplerini belirledi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü.

10 Aralık 2018 Pazartesi, 21:52:58 Güncelleme: 21:57:30
İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini kazananlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sahiplerini belirledi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görülürken bu yılki vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy'a verilmesi kararlaştırıldı.

Ödül töreni, 19 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini kazananlar

Tarih ve sosyal bilimler alanında ödüle layık görülen Prof. Dr. Mehmet İpşirli.

İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini kazananlar

Prof. Dr. Mehmet İpşirli

İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini kazananlar

Prof. Dr. Mehmet İpşirli

İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini kazananlar

Prof. Dr. Mehmet İpşirli

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