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  • Son Güncelleme: 10.12.2018 18:41

Başkan Erdoğan'dan Dünya İnsan Hakları Günü paylaşımı

Başkan , Günü sebebiyle Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, yaptığı paylaşımda "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, bu vesileyle dünyadaki mazlum ve mağdurlara selamlarımı iletiyorum." dedi.

Başkan Erdoğandan İnsan Hakları mesajı
Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle 'nde düzenlenen 'İnsanlığın Medeniyeti' programda konuşan Başkan Erdoğan, daha sonra Twitter hesabından da yaptığı bir paylaşımla tüm dünyaya insan hakları mesajı verdi.



Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda " Günü'nün tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, bu vesileyle dünyadaki mazlum ve mağdurlara selamlarımı iletiyorum." dedi.

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:






KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ
Türkiye Cumhurbaşkanı , Çankaya Köşkü'nde Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Murat Bardakçı (sağ 5), Mehmet Özçay (sol 3), İskender Pala (sol 5), Havva Hümeyra Şahin (sol 2), Ümit Meriç (sağ 3), Rasim Özdenören (sağ 2), Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit Soydan (sağ 4) ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan (solda) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun (sağda) da hazır bulundu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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