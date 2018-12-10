Fas'ın Marakeş şehrinde bir araya gelen Birleşmiş Milletler'e (BM) üye ülkelerin çoğunluğu Göç Anlaşması'nı kabul etti. ABD ve bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin (Macaristan, Avusturya ve Avustralya) bu anlaşmaya karşı oldukları biliniyordu.
YASAL BAĞLAYICILIĞI YOK
Yasal olarak bağlayıcılığı bulunmayan anlaşma, devletlerin egemenlik alanlarına müdahil olmadan, göç konusuna ilişkin uluslararası sorumluluğu paylaşmayı hedefliyor.
Göçün insanlık tarihinin değişmeyen ana unsurlarından biri olarak değerlendiren anlaşma, yasal yaptırımlardan ziyade, uluslararası alanda göç konusuna ilişkin siyasi talebin oluşmasını amaçlıyor.
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