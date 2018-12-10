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  • 10.12.2018 13:15

() 'nin itirazlarına rağmen kabul edildi

ine göre, ve bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin itirazına rağmen () onaylandı. Anlaşmaya 164 ülke evet oyu verdi. Anlaşmanın herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

ABDnin tüm itirazlarına rağmen kabul edildi!

'ın Marakeş şehrinde bir araya gelen 'e () üye ülkelerin çoğunluğu 'nı kabul etti. ve bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin (Macaristan, Avusturya ve Avustralya) bu anlaşmaya karşı oldukları biliniyordu.

YASAL BAĞLAYICILIĞI YOK

Yasal olarak bağlayıcılığı bulunmayan anlaşma, devletlerin egemenlik alanlarına müdahil olmadan, göç konusuna ilişkin uluslararası sorumluluğu paylaşmayı hedefliyor.

Göçün insanlık tarihinin değişmeyen ana unsurlarından biri olarak değerlendiren anlaşma, yasal yaptırımlardan ziyade, uluslararası alanda göç konusuna ilişkin siyasi talebin oluşmasını amaçlıyor.

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