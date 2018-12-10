19 yaşındaki Şeyda P. ve 17 yaşındaki Beyza P. , 2013 yılında anneleri Gülser Süngü'yü evlerine tanımadıkları erkekleri getirdiği ve kendilerini de 'kötü yola zorladığı' iddiasıyla önce elektro-şok cihazıyla bayıltmış, sonra da 24 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Şeyda P. 20 yıl; olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan Beyza P. ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

28 KASIM'DA TAHLİYE EDİLDİLER

Kız kardeşlerin avukatları kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay savcısı 'haksız tahrik' nedeniyle daha fazla indirim yapılması gerektiği görüşünü bildirdi. Dosyayı görüşen 2. Ceza Dairesi de savcının görüşü doğrultusunda karar vererek cezada 'makul oranda' bir indirim yapılmadığını belirterek kararı bozdu.

İki hafta önce verilen kararın ardından davanın görüldüğü Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu kardeşleri 28 Kasım'da tahliye etti.

'İNDİRİMLİ CEZA VERİLECEK'

Kız kardeşlerin avukatı Zülküf Koçoğlu, "Biz 7.5 ve 15 yıl cezalar verilir diye bekliyorduk. Ama fazla verildi. Yargıtay'daki duruşmada haksız tahrik indiriminin yeterince yapılmadığını belirterek verilen 10 ve 20 yıllık cezaya itiraz etmiştik. Şubat ayı içinde tekrar duruşma yapılacak, mahkeme indirimli ceza verecek" dedi.