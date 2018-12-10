17 yaşındaki terörist her şeyi anlattı! Tecavüz ve infaz...

Terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG terör örgütünün kandırarak dağa çıkardığı çocuklar yaşadıkları zulümden kaçarken yakalanıp birer birer katlediliyor. Örgüt katlettiği ve isimlerini açıklamak zorunda kaldığı bazı çocuklarla ilgili olarak 'Türk askerinin düzenlediği operasyonlarda öldü' diyerek yalana başvuruyor.