17 yaşındaki terörist her şeyi anlattı! Tecavüz ve infaz...

Terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG terör örgütünün kandırarak dağa çıkardığı çocuklar yaşadıkları zulümden kaçarken yakalanıp birer birer katlediliyor. Örgüt katlettiği ve isimlerini açıklamak zorunda kaldığı bazı çocuklarla ilgili olarak 'Türk askerinin düzenlediği operasyonlarda öldü' diyerek yalana başvuruyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.