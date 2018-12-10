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  • Son Güncelleme: 10.12.2018 09:34

17 yaşındaki terörist her şeyi anlattı! Tecavüz ve infaz...

Terör örgütü , kandırarak dağa çıkardığı çocukları birer birer öldürüyor. Son 3 yılda 52 çocuk teröristin yaşadıkları zulümden kaçmak isterken katledildiği ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG terör örgütünün kandırarak dağa çıkardığı çocuklar yaşadıkları zulümden kaçarken yakalanıp birer birer katlediliyor. Örgüt katlettiği ve isimlerini açıklamak zorunda kaldığı bazı çocuklarla ilgili olarak 'Türk askerinin düzenlediği operasyonlarda öldü' diyerek yalana başvuruyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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