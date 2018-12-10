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  • Son Güncelleme: 10.12.2018 16:00

'li Buldan'dan skandal Öcalan sözleri

'nin genel başkanı bütçe görüşmelerinin ilk gününde Meclis'te skandal sözler sarf etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmeleri Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın sunumuyla başladı.

PERVİN BULDAN'DAN TERÖRİSTBAŞI İÇİN SKANDAL SÖZLER

Her zamanki gibi ve terör örgütü adına konuşan eş başkanı Gazi Meclis'in kürsüsünden yine teröristbaşı Öcalan'ı öven sözler sarf etti.

ÖCALAN TECRİTTE OLDUĞU İÇİN DARBE OLMUŞ!

İşte Pervin Buldan'ın o konuşması:

"İmralı'da sayın Öcalan için 3 yıldır tecritte tutuluyor. İmralı'nın kapısına kilit vurulduğundan dolayı ülkede krizler, darbeler oldu."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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