Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmeleri Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın sunumuyla başladı.

PERVİN BULDAN'DAN TERÖRİSTBAŞI İÇİN SKANDAL SÖZLER

Her zamanki gibi teröristbaşı ve terör örgütü adına konuşan HDP eş başkanı Pervin Buldan Gazi Meclis'in kürsüsünden yine teröristbaşı Öcalan'ı öven sözler sarf etti.

ÖCALAN TECRİTTE OLDUĞU İÇİN DARBE OLMUŞ!

İşte Pervin Buldan'ın o konuşması:

"İmralı'da sayın Öcalan için 3 yıldır tecritte tutuluyor. İmralı'nın kapısına kilit vurulduğundan dolayı ülkede krizler, darbeler oldu."