"PKK terör örgütü değildir" diyerek PKK'ya ve teröristlere sahip çıkan, terörist cenazelerinden eksik kalmayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimler için CHP ve İP'e destek sinyali verdi.



Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceğini, "AK Parti'nin geriletilmesi için" CHP-İYİ Parti adayının desteklenebileceğini söyleyen Buldan, yaklaşan yerel seçimler öncesi, aralarından su sızmayan CHP'ye ve İP'e göz kırptı.





3 BÜYÜK KENTTEN ADAY ÇIKMAYABİLİR

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceğini söyleyerek şaşırtmayan bir şekilde bu seçimde de CHP ile kol kola olacağının mesajını verdi.





"CHP-İYİ PARTİ ADAYINI DESTEKLEYECEĞİZ''

Buldan, AK Parti'nin geriletilmesi için aday profilinin uygun olması halinde CHP-İYİ Parti adayını destekleyebileceklerini söyledi.