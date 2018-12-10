İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında, "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" gerekçesinden 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Uğur Dündar ve Saygı Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında ise takipsizlik verildi.

İŞTE O 5 İSİM...

Sözcü gazetesinde suça karıştığı iddia edilen bazı şüpheliler hakkında soruşturmaya devam eden Başsavcılık ikinci bir iddianame hazırladı. Yine 'Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek – isteyerek yardım etmek' suçlamasıyla hazırlanan iddianamede şüpheli olarak şu isimler yer aldı: Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, Sözcü Gazetesi İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, Yazar Necati Doğru ve Yazar Emin Çölaşan…

İKİ İSME TAKİPSİZLİK

Dosyada şüpheli olarak bulunan Sözcü gazetesi yazarları Uğur Dündar ve Saygı Öztürk hakkında ise 'Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım etme' suçu kapsamında ise takipsizlik kararı verildi. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.

MEDİHA OLGUN İSİMLERİNİ VERMİŞTİ

Sözcü Gazetesi'nin suça karıştığı iddia edilen çalışanlarına ilişkin ilk açılan davanın sanıklarından Mediha Olgun savcılığa verdiği ek ifadede Sözcü'nün bazı yöneticilerine yönelik çeşitli suçlamalar yöneltmişti.