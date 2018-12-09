Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.12.2018 06:33
  • Son Güncelleme: 10.12.2018 06:40

: Maltepe'de plastik fabrikasında çıktı

haberine göre Maltepe'de bulunan 3 katlı bir plastik fabrikasında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İstanbulda yangın paniği!

Maltepe Büyükbakkalköy'de bir plastik fabrikasında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Büyükbakkalköy'de bulunan plastik fabrikasında saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın birinci katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: İstanbul Maltepe'de plastik fabrikasında yangın çıktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar