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Türkiye'de skandal olay! Sarı yeleklerde yüzde 80 indirim

Kaos lobisi 'da sarı yelek giydirdi! Hepsiburada.com durumu fırsat bildi. Sepette yüzde 80 indirime geçti! Vatandaş "Neler oluyor" dedi.

Yeleksepeti.com
Soros'un çocukları 'da "Sarı Yelek" kuşanıp sokaklara çıktı. Vergileri bahane edip ortalığı yakıp yıktı. Olaylar Belçika ve 'ya da sıçradı. Meselenin zam olmadığı anlaşıldı.



'in yandığı günlerde Hepsiburada.com da sahne aldı. Olayların simgesi olan sarı yeleklerde yüzde 80 indirim yaptı. 5 TL'ye satışa çıkardı. Sepetler doldu taştı. Tepki gelince geri adım attı!

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