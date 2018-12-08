Türkiye'de skandal olay! Sarı yeleklerde yüzde 80 indirim

Soros'un çocukları Fransa'da "Sarı Yelek" kuşanıp sokaklara çıktı. Vergileri bahane edip ortalığı yakıp yıktı. Olaylar Belçika ve Hollanda'ya da sıçradı. Meselenin zam olmadığı anlaşıldı.
Paris'in yandığı günlerde Hepsiburada.com da sahne aldı. Olayların simgesi olan sarı yeleklerde yüzde 80 indirim yaptı. 5 TL'ye satışa çıkardı. Sepetler doldu taştı. Tepki gelince geri adım attı!
Paris'in yandığı günlerde Hepsiburada.com da sahne aldı. Olayların simgesi olan sarı yeleklerde yüzde 80 indirim yaptı. 5 TL'ye satışa çıkardı. Sepetler doldu taştı. Tepki gelince geri adım attı!
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