TSK'daki başörtüsü düzenlemesinin iptalini isteyen kimliği belirsiz savcı kim?

28 Şubat zihniyetine sahip kimliği belirsiz bir Danıştay savcısı tarafından kamuda başörtüsü serbestliği için skandal bir hamle geldi. Danıştay savcısı, TSK'da başörtüsü serbestliğinin anayasada yer alan laiklik ilkesine aykırı olduğunu söyleyerek düzenlemenin iptal edilmesi gerektiğini ifade etti. Danıştay 2. Dairesi ise savcının talebini reddetti. Halkın Kurtuluş Partisi tarafından Danıştay'a verilen dilekçede, bir suç işlemiş gibi savcının ismi gizlendi. Çünkü amaç laikliği bahane ederek ülkeyi karıştırmak...

İşte savcının isminin gizlendiği o dilekçe:



BAŞKAN ERDOĞAN O SAVCIYA SERT ÇIKTI: YA SEN KİMSİN YA?

Ülkemizi yıllarca yere gereksiz yere meşgul eden başörtü meselesinde böyle bir anlayışın izlerini görüyoruz. Başı açık başı örtülü ayrımını kaldırdık. Bugün artık tüm kurumlarda hanım kardeşlerimiz nasıl istiyorlarsa öyle giyiniyor. Bir savcı çıkmış, sen kimsin ya? Her şey yasalarla bir yere oturulmuşken sana ne oluyor da bunlara aykırı bir şekilde uygulamanın iptalini istiyorsun. Bunlar eski Türkiye'den kalma ürünler. Danıştay'ın ilgili dairesi bunu boşa çıkardı. Bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var? Biz bu ülkede ordumuzda başörtülü personel var-yok meselesini mi tartışmalıyız yoksa dünyanın en iyi tankını, topunu, uçağını, gemisini, insansız hava araçlarını, silahlı insansız hava araçlarını, tüfeğini, füzesini, mühimmatını, radarını, motorunu nasıl üretebiliriz, onu mu tartışmalıyız.

OLAYIN GEÇMİŞİ ŞÖYLE:



HKP, BAŞÖRTÜSÜ KARARIN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİ

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) başörtüsü serbestliğine karşı Danıştay'da idari dava açmıştı. HKP'nin avukatları, açtıkları davada, TSK'daki başörtüsü serbestisinin, Anayasadaki laiklik ilkesine, Anayasa Mahkemesinin önceki kararlarına aykırı olduğunu ifade etmişti. Avukatlar, serbestlik düzenlemesinin orduyu ve subayları bir din devleti yapılanmasına doğru götüreceğini ileri sürerek, düzenlemenin Danıştay tarafından iptal edilmesini istemişti.

BAŞÖRTÜSÜ LAİKLİK İLKESİNE AYKIRIYMIŞ

Danıştay savcısı, TSK'da başörtüsü serbestliğinin anayasada yer alan laiklik ilkesine aykırı olduğunu söyleyerek düzenlemenin iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI REDDEDİLDİ

Müzakereler sonucunda düzenlenenin yürütmesinin durdurulması istemi 1'e karşı 4 üyenin oyu ile reddedildi. Kararda, "Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 6352 sayılı Yasa ile değiştirilen 2, fıkrasında sayılan koşullar (telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartları) gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddine oy çokluğu ile karar verildi" ifadelerine yer verildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN KIYAFET YÖNETMELİĞİ

Milli Savunma Bakanlığınca Şubat 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği'nde önemli bir değişikliğe imza atılmıştı. Düzenlemeyle TSK'da kadın personellerin başörtü takabilmelerine imkan tanındı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği'nin "Genel Hükümleri" bölümüne şu madde eklenmişti:

"Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu bayan subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve askeri öğrenciler ile bunların adayları ve kursiyerleri, resmi üniformalarıyla birlikte şapka, bere veya kep altına başlarına taktıkları üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabilirler."

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