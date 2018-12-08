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  • 08.12.2018 18:47
  • Son Güncelleme: 08.12.2018 18:48

Başkan Erdoğan'dan 'a ziyaret

Başkan Erdoğan, 'ın daveti üzerine, Prof. Dr. ve 'nun da aralarında bulunduğu genç oyuncularla Kaçan'ın ofisinde bir araya gelerek sohbet etti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki açılış programının ardında Üsküdar Belediyesi'ni ziyaret etti.

Buradan ayrılan Erdoğan, sanatçı Hasan Kaçan'ın yine Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evini ziyaret etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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