



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki açılış programının ardında Üsküdar Belediyesi'ni ziyaret etti.



Buradan ayrılan Erdoğan, sanatçı Hasan Kaçan'ın yine Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evini ziyaret etti.