Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki açılış programının ardında Üsküdar Belediyesi'ni ziyaret etti.
Buradan ayrılan Erdoğan, sanatçı Hasan Kaçan'ın yine Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evini ziyaret etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki açılış programının ardında Üsküdar Belediyesi'ni ziyaret etti.
Buradan ayrılan Erdoğan, sanatçı Hasan Kaçan'ın yine Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evini ziyaret etti.
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