İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Battal İlgezdi, rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. 16 Aralık'taki seçimde yerine yardımcısı CHP'li İlhami Yılmaz seçilmişti. Ancak Yılmaz'ın da bir dönem İlgezdi gibi ihaleye fesat karıştırmaktan yargılandığı ortaya çıkmıştı. Ataşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir süredir yargılanıyordu. Yapılan yargılama, Yılmaz'a bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile İhale Bürosu'nda 8 Temmuz 2011'de parklarda kullanılmak üzere 30 kalemden oluşan park ekipman ihalesine fesat karıştırmasıyla ilgiliydi…





DAVA SÜRECİ NASIL BAŞLAMIŞTI

İhale de yer alan "Puzzle kalpli kauçuk zemin kaplama" şartı, ihaleyi kazanan ve Yılmaz'a yakınlığı nedeniyle verildiği iddia edilen Doğa Park'ın lisanslı ürünü olduğu ortaya çıkınca, 'ihale adrese teslim yapıldı' iddiaları gündeme gelmişti. İhale Komisyonu'nda görevli hukuk işleri müdürü avukat Erdal Iılıkgöz, ihale kararını imzalamadığı gerekçesiyle görevden alınmış ve belediyeyle ilişkisi kesilmişti. İhaleye katılıp şartnameye itiraz eden diğer şirketler durumu adliyeye taşıyarak şikâyetçi olunca, ihale komisyon üyeleri hakkında, 'ihaleye fesat karıştırmak' iddiasıyla dava açılmıştı. İddianamede, İlhami Yılmaz, '1 numaralı sanık' olarak yer alsa da 2012'de, İlhami Yılmaz'ın ifadesi dahi alınmadan 2013 Kasım'da garip şekilde beraat etmişti. Başsavcılık kararı temyiz etmişti. Karar temyizden bozulunca İlhami Yılmaz ve diğer sanıklar yeniden yargılanmaya başlandı.





SEÇİM HAKKINI KAYBETTİ

Yapılan yargılama geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, İlhami Yılmaz hakkında, "İhaleye fesat karıştırma" suçundan 10 ay hapis cezasına hükmetti. Yargılama sonucu sanıklar Birsen Ö., Erol A., Birol A. ve Mehmet Ç., hapis cezasına çarptırıldı. Yargılanan diğer sanıklar ise beraat etti. Başkan Yılmaz, hükümle beraber seçme ve seçilme hakkında da men edildi. Mahkeme kararınca verilen hükümde İlhami Yılmaz'ın İhaleye fesat karıştırdığı ve işlediği suçun işleniş biçimi, suçtan meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurularak 10 ay hapse mahkûm edildiği kaydedildi.

SABAH