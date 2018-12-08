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  • 09.12.2018 01:44

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Türkiye Başkanı , bu akşam iki düğüne katılarak nikah şahitliği yaptı.

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Erdoğan, önce 'nde, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve eski milletvekillerinden Adem Baştürk'ün oğlu Halil Baştürk ile Gizem Bakioğlu'nun düğününe katılarak nikah şahidi oldu.

Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile eski bakanlardan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cevahir Otel'de düzenlenen AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin kızı Ayşe Canikli ile Asım Sarı'nın düğününe katıldı. Erdoğan, Uysal'ın kıydığı nikahta da şahitlik yaptı.

Düğüne, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın yanı sıra eski TBMM Başkanı da katıldı.

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