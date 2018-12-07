Tek tip askerlik geliyor... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda, yeni askerlik sistemi üzerine görüşme yapıldı. Vatandaşların merakla beklediği "Askerlik 9 aya düşecek mi", "Askerlik süresi kısalacak mı" soruları yavaş yavaş yanıt bulmaya başladı. İşte detaylar...

ASKERLİK 9 AYA DÜŞECEK Mİ? YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı yapıldı. Bakan Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda, askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü.

Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü. Yeni sistemle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.