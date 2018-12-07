Türkiye'deki madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesini ve madenlerden elde edilen katma değerin ülke içerisinde kalmasını hedefleyen, kaçak üretim ve sevkıyatın engellenmesi amacıyla söz konusu filli gerçekleştirenlere ilave yaptırımlar getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.



Yasa teklifinin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.



Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba teklife, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen mükelleflerin, bu ödemeleri 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlandırılmaya devam etmeleri hükmü eklendi.