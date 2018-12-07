Son dakika… Çukurova Belediyesi’nde silahlı saldırı

Çukurova Belediyesi zabıta amirlerinden Ahmet A., kendisine pasif görev verildiği gerekçesiyle bugün belediye binasına silahla gelerek, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile zabıta amiri Kenan Sönmez ve zabıta komiseri Habil Akmaz'ı yaraladı.
ZABITA MÜDÜR KURTARILAMADI
Yaralanan 3 kişi özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan ve eski emniyet müdürü olduğu öğrenilen Zabıta Müdürü Aydoğdu kurtarılamadı.
Olaydan sonra başına silah dayayan saldırgan polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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