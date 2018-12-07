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  • Son Güncelleme: 07.12.2018 17:16

Son dakika… Çukurova Belediyesi’nde silahlı saldırı

Adana'da merkez Çukurova Belediyesi'ni silahla basan eski zabıta amiri, zabıta müdürü ile iki meslektaşını silahla yaraladı. Durumu ağır olan zabıta müdürü kurtarılamadı.

Çukurova Belediyesi’nde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Çukurova Belediyesi zabıta amirlerinden Ahmet A., kendisine pasif görev verildiği gerekçesiyle bugün belediye binasına silahla gelerek, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile zabıta amiri Kenan Sönmez ve zabıta komiseri Habil Akmaz'ı yaraladı.

ZABITA MÜDÜR KURTARILAMADI

Yaralanan 3 kişi özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan ve eski emniyet müdürü olduğu öğrenilen Zabıta Müdürü Aydoğdu kurtarılamadı.

Olaydan sonra başına silah dayayan saldırgan polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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