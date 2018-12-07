CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dün Genel Kurul'da görüşülen Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakların Takibinin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin 22. maddesi üzerine söz aldı.
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dün Genel Kurul'da görüşülen Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakların Takibinin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin 22. maddesi üzerine söz aldı.
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