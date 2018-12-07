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  • 07.12.2018 15:49
  • Son Güncelleme: 07.12.2018 17:12

'dan lu protesto

İktidarın ekonomi politikalarını eleştirmeye çalışan 'li vekil, Meclis kürsüsünde yine ilginç hareketler yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dün Genel Kurul'da görüşülen Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakların Takibinin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin 22. maddesi üzerine söz aldı.

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