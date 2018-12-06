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  • Son Güncelleme: 06.12.2018 16:15

bu operasyonu konuşuyor! Üzerinden hem hem MOSSAD kimliği çıktı

merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyelerini ve kaçak leri sahte pasaportla na kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 43 kişiden 26'sı tutuklandı. , PKK ve DHKP-C üyelerini de Avrupa'ya kaçırdıkları ortaya çıkan çetenin Iraklı üyesi Fars Tahir Muhammed'in cep telefonundan MOSSAD, ve polis kimlik fotoğrafları çıktı.

Göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütleri FETÖ/PDY ve DHKP-C'li kişilerinde arasında bulunduğu çok sayıda aranan kişiyi yurtdışına kaçırdıkları öğrenildi. Yurt dışına kaçmak isteyen kaçak göçmenler için şebekenin en ucuz pasaportu 5 bin dolardan başlayan fiyatlara sattığı ve göçmenler için hazırladıkları sahte pasaport ile vizelerle yeni bir hayat sundukları ortaya çıktı.

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