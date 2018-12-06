Göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütleri FETÖ/PDY ve DHKP-C'li kişilerinde arasında bulunduğu çok sayıda aranan kişiyi yurtdışına kaçırdıkları öğrenildi. Yurt dışına kaçmak isteyen kaçak göçmenler için şebekenin en ucuz pasaportu 5 bin dolardan başlayan fiyatlara sattığı ve göçmenler için hazırladıkları sahte pasaport ile vizelerle yeni bir hayat sundukları ortaya çıktı.
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