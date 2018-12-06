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  • Son Güncelleme: 06.12.2018 16:38

Son dakika: Eski 'a 'den hapis cezası

Eski , yargılandığı / davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖden yargılanan eski valinin cezası belli oldu

8. Ağır Ceza Mahkemesinde, aralarında eski ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Harput'a "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, elektronik kelepçeyle ev hapsinde bulunan sanığın, hakkındaki "Örgüt yöneticiliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından beraatine hükmetti.

Heyet, Harput hakkında daha önce verilen ev hapsini, karar onanana kadar yaşadığı kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbirine çevirdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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