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  • 06.12.2018 13:19

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlileri arasında silahlı kavga

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı önünde adliyede görevli özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlilerinden biri, meslektaşını silahla yaraladı. Olaya ilişkin savcılık soruşturma başlattı.

Adliyede silahlı kavga!

Olay, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı G Blok nizamiyesi önünde sabah saat 07.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan T.B. ve İ.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik görevlisi T.B., meslektaşı İ.Ö.'ye silahla ateş ederek yaraladı ve aracıyla bölgeden ayrıldı.

Yaralanan şahıs, çevredekiler tarafından Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli güvenlik görevlisi ise kısa sürede gözaltına alınarak Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan yaralanan güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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