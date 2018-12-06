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  • 06.12.2018 10:30

'da da yaptığı paylaşımla olay olan öğretmen gözaltında

’ın Muratlı ilçesinde, daki küfürlü paylaşımı nedeniyle hakkında inceleme başlatılan ve açığa alınan öğretmen yakalandı.

Sosyal medya paylaşımıyla olay olan öğretmen gözaltında!
'ın Muratlı ilçesinde, küfürlü paylaşımı nedeniyle hakkında inceleme başlatılan ve açığa alınan beden eğitimi öğretmeni gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Müdürlüğü, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle öğretmen C.D.K. hakkında inceleme başlatarak, açığa alınmasına karar verdi.

Öğretmen C.D.K. hakkında diğer bazı şikayetler nedeniyle de soruşturmalar bulunduğu belirtildi.

Öğretmenin sosyal medya hesabındaki paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

C.D.K'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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