Tekirdağ'da kanserden hayatını kaybeden Semih Aktolun'un yazdığı mektup yürekleri dağladı! Dilek Aktolun, bulup gözyaşları içinde okuduğu mektupta kendisine, "Karıcığım, Allah'a emanet olun. Yas tutup karalar bağlamayın. Hayat devam ediyor ama çok kısa. Kıymetini bilin. Seni, sizi yalnız bırakacağım için özür dilerim" dedi.