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  • Son Güncelleme: 06.12.2018 11:24

Tekirdağ'da kanserden hayatını kaybeden 'un yazdığı mektup yürekleri dağladı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 2 çocuk babası 'un (40), eşi ve çocuklarına yazdığı mektuplar ölümünden sonra ortaya çıktı.



Tekirdağ'da kanserden hayatını kaybeden Semih Aktolun'un yazdığı mektup yürekleri dağladı! Dilek Aktolun, bulup gözyaşları içinde okuduğu mektupta kendisine, "Karıcığım, Allah'a emanet olun. Yas tutup karalar bağlamayın. Hayat devam ediyor ama çok kısa. Kıymetini bilin. Seni, sizi yalnız bırakacağım için özür dilerim" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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