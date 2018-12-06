AK Parti ile MHP arasında sürdürülen yerel seçimde ittifak görüşmeleri bitmek üzere. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki MHP'li Sadır Durmaz ile yaptığı görüşmeleri ve ittifak yapılması düşünülen 30 büyükşehir ve ilçeleriyle açıklanmayan illere yönelik hazırladığı iki ayrı raporu dün ve önceki gün Başkan Erdoğan'a sundu. Erdoğan dün parti genel merkezinde geç vakitlere kadar adaylarla ilgili çalışmalarını sürdürdü.
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