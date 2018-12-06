Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.12.2018 09:51
  • Son Güncelleme: 06.12.2018 10:02

görüşmelerinde son aşama! Rapor Başkan Erdoğan'ın önünde

ile ’nin de ittifak çalışmaları ile ilgili hazırlanan rapor Başkan Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan, Bahçeli ile yapacağı görüşmenin ardından ittifaka son şeklini verecek. Edinilen bilgiye göre AK Parti'nin, MHP'nin , ve 'de büyükşehir belediye başkan adayı göstermemesine karşılık jest olarak , ve olmak üzene 3 ili önerdiği belirtiliyor.

AK Parti ile MHP arasında sürdürülen yerel seçimde ittifak görüşmeleri bitmek üzere. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki MHP'li Sadır Durmaz ile yaptığı görüşmeleri ve ittifak yapılması düşünülen 30 büyükşehir ve ilçeleriyle açıklanmayan illere yönelik hazırladığı iki ayrı raporu dün ve önceki gün Başkan Erdoğan'a sundu. Erdoğan dün parti genel merkezinde geç vakitlere kadar adaylarla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCumhur İttifakı görüşmelerinde son aşama! Rapor Başkan Erdoğan'ın önünde
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar