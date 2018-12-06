ABD, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını fırsat bildi. Suudi Arabistan'ı köşeye sıkıştırmak için hemen Dışişleri Bakanı Pompeo ve CIA Başkanı Haspel'i bölgeye gönderdi.
Senatörler, Veliaht Prens'ten "Tüten Testere" diye söz etti. Hollywood da çok gecikmedi. CIA bağlantılı olduğu öne sürülen aktör Sean Penn, İstanbul'a geldi. Olay yerini inceledi!
Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdi. İrtibat kesildi. Parçalanıp katledildiği belirtildi. Cinayeti Arabistan'dan gönderilen 15 kişinin gerçekleştirdiği bildirildi. Ceset bulunamazken bir anda ABD devreye girdi. Oscar ödüllü aktör Sean Penn, Kaşıkçı belgeseli çekmek için İstanbul'a geldi. Konsolosluğa gitti. Ancak bu herkesin dikkatini çekti! Zira Penn, 2016'da Meksika'da hapisten kaçan uyuşturucu barona El Chapo ile saklandığı yerde röportaj yapmıştı. Bu röportajın ardından El Chapo yakalanmıştı. Penn'in ABD Gizli Servisi CIA elemanı olduğu belirtilmişti. Meksikalı yetkililer, Penn'in röportajının kendilerine yol gösterdiğini söylemişti.
ASİRİ VE KAHTANİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm gözler Suudi Arabistan'daydı. İstanbul Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma sürerken, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklama kararı çıkarıldı.
Penn, Kaşıkçı'nın son kez göründüğü noktaları tek tek gezdi. Aktörün, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile de görüşeceği belirtildi.
Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz'le 2 Ekim'de gittiği Suudi Başkonsolosluğu'nda kaybolmuştu.
SONUNA KADAR GİDECEĞİZ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kaşıkçı'yla ilgili araştırma devam ediyor. Uluslararası soruşturmadan çekinmeyiz.
Senatörler, Veliaht Prens'ten "Tüten Testere" diye söz etti. Hollywood da çok gecikmedi. CIA bağlantılı olduğu öne sürülen aktör Sean Penn, İstanbul'a geldi. Olay yerini inceledi!
Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdi. İrtibat kesildi. Parçalanıp katledildiği belirtildi. Cinayeti Arabistan'dan gönderilen 15 kişinin gerçekleştirdiği bildirildi. Ceset bulunamazken bir anda ABD devreye girdi. Oscar ödüllü aktör Sean Penn, Kaşıkçı belgeseli çekmek için İstanbul'a geldi. Konsolosluğa gitti. Ancak bu herkesin dikkatini çekti! Zira Penn, 2016'da Meksika'da hapisten kaçan uyuşturucu barona El Chapo ile saklandığı yerde röportaj yapmıştı. Bu röportajın ardından El Chapo yakalanmıştı. Penn'in ABD Gizli Servisi CIA elemanı olduğu belirtilmişti. Meksikalı yetkililer, Penn'in röportajının kendilerine yol gösterdiğini söylemişti.
ASİRİ VE KAHTANİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm gözler Suudi Arabistan'daydı. İstanbul Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma sürerken, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklama kararı çıkarıldı.
Penn, Kaşıkçı'nın son kez göründüğü noktaları tek tek gezdi. Aktörün, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile de görüşeceği belirtildi.
Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz'le 2 Ekim'de gittiği Suudi Başkonsolosluğu'nda kaybolmuştu.
SONUNA KADAR GİDECEĞİZ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kaşıkçı'yla ilgili araştırma devam ediyor. Uluslararası soruşturmadan çekinmeyiz.
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