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  • 05.12.2018 23:23

Küfürlü paylaşım yapan öğretmen görevden alındı

sitesinden Allah'a küfreden beden eğitimi öğretmeni görevden alındı. Görevden alınan öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve şu anda emniyette ifade verdiği belirtildi.

O öğretmen görevden alındı

kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sitesinden küfürlü paylaşımlar yapan Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Can Demir K.'nin görevden alındığı belirtildi.

Görevden alınan öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve şu anda emniyette ifade verdiği belirtildi.

OLAY
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, bir beden eğitimi öğretmeni hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımları nedeniyle inceleme başlatılmıştı.

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