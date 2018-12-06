AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda 14 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Bunların arasında Edirne'de yer alıyor. Buna göre, AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz oldu. Peki, Koray Uymaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Koray Uymaz hakkında merak edilenler...

KORAY UYMAZ KİMDİR?

Koray Uymaz, 1973 tarihinde Edirne'de dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Edirne'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest avukatlık yaptı.

AK Parti'nin Edirne'deki kurucuları arasında yer alan Uymaz, AK Parti Edirne İl başkan yardımcılıkları ile Merkez İlçe ve İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. Koray Uymaz ayrıca İlim Yayma Cemiyeti Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Edirne Barosu Saymanlığı, Edirne Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığı, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Üyeliği, Ensar Vakfı Edirne Şube Başkanlığı görevlerini de üstlenmiştir.