AK Parti Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin 14 belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Bunlardan biri de AK Parti Erzincan Belediye Başkan adayı. Peki, AK Parti Erzincan Belediye Başkan adayı seçilen Cemalettin Başsoy kimdir? Cemalettin Başsoy kaç yaşında ve nereli? İşte AK Parti Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy hakkında merak edilenler...
CEMALETTİN BAŞSOY KİMDİR?
Cemalettin Başsoy, 1959 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya geldi. Erzincan Tarım Meslek Lisesindeki eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.
Hasankale hayvancılığı geliştirme proje grup şefi olarak çalışma hayatına başladı. Tarım İl Müdürlüğü'nde sulama, peyzaj, şehir ve çevre düzenleme alanlarında başarılı projelere imza attı. Muhtelif şehirlerde sürdürdüğü 27 senelik kamu hizmetini 2005 yılında Erzincan'da tamamladı.
Emekliliğinin ardından sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler ve idari sorumluluklar üstlendi. Başsoy, Mengüceli Mahallesi muhtarlığı, AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı ve AK Parti Erzincan İl Başkanlığı görevlerini yürüttü.
30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Erzincan Belediye Başkanlığı görevine seçildi.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.