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  • 06.12.2018 12:33

Belediye Başkan adayı oldu! , kaç yaşında?

, Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Ankara'da düzenlenen AK Parti İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda 14 il adayı daha açıklandı. Buna göre, 74 il başkan adayı açıklanmış oldu. Adil Aşırım seçildi. Peki, AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı ? , nereli? İşte ayrıntılar...

Adil Aşırım kimdir?

Belediye Başkan adayı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin 14 belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Bunlardan biri de . Peki, AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı seçilen ? ve nereli? İşte AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım hakkında merak edilenler...

ADİL AŞIRIM KİMDİR?

1964'te Iğdır'da doğan Adil Aşırım, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezun olduktan sonra İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Telekomünikasyon sektöründe araştırma ve tasarım mühendisliği yapan Aşırım, çeşitli şirketlerde elektrik-elektronik endüstrisinde yöneticilik de yapmıştır.

20. Dönem TBMM'de milletvekilliği de yapan Adil Aşırım evli ve iki çocuk babasıdır.

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