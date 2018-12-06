AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin 14 belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Bunlardan biri de AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı. Peki, AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı seçilen Adil Aşırım kimdir? Adil Aşırım kaç yaşında ve nereli? İşte AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım hakkında merak edilenler...
ADİL AŞIRIM KİMDİR?
1964'te Iğdır'da doğan Adil Aşırım, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezun olduktan sonra İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.
Telekomünikasyon sektöründe araştırma ve tasarım mühendisliği yapan Aşırım, çeşitli şirketlerde elektrik-elektronik endüstrisinde yöneticilik de yapmıştır.
20. Dönem TBMM'de milletvekilliği de yapan Adil Aşırım evli ve iki çocuk babasıdır.
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