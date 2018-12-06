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  • Son Güncelleme: 06.12.2018 12:38

eski Ankara Milletvekili ne teslim oldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasını onanan eski Ankara Milletvekili , cezasını çekeceği Kandıra'daki ne teslim oldu.

HDPli Sırrı Süreyya Önder teslim oldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararıyla cezası kesinleşen Önder, Kocaeli Adliyesi'ne gelerek İnfaz Savcılığı'nda işlemlerini yaptırdı.

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önder, cezanın onandığını, bu nedenle Kandıra'daki ne teslim olacağını söyledi.

Daha sonra beraberindekilerle araca binen Önder, Kandıra'daki 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Önder, girişte gazetecilere yaptığı açıklamada, sözlerinin arkasından olduğunu belirterek, "Ne sarf ettiysek, arkasındayız. Bütün dostlara selam. Barış ve demokrasi kazanacak." dedi.

Açıklamasının ardından Önder, cezaevine giriş yaptı.

Bu arada, Önder'in yasal cezai indirimler uygulanmak suretiyle cezaevinde geçireceği süre dikkate alındığında, koşullu salıverilme tarihinin 19 Temmuz 2021, hak ederek tahliye tarihinin ise 3 Haziran 2022 olduğu öğrenildi.

- SÜREÇ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada 7 Eylül'de açıkladığı kararında, sanık Selahattin Demirtaş'ı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay, sanık 'i de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Demirtaş ve Önder'in avukatları cezaya itiraz etmiş, dava dosyası incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen 4 yıl 8 ay, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

Oy birliği ile alınan karar doğrultusunda sanıklar Demirtaş ve Önder'in cezaları kesinleşmişti.

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