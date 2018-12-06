AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda 14 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Bunların arasında Aksaray'da yer alıyor. Buna göre, AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Enver Dinçer oldu. Peki, Enver Dinçer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Enver Dinçer hakkında merak edilenler...
ENVER DİNÇER KİMDİR?
Enver Dinçer, 1981 yılında Aksaray'da dünyaya geldi. İlk,orta ve lise eğitimini Aksaray'da tamamlayan Dinçer, lisans eğitimini Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , insan kaynakları yönetimi üzerine tamamladı.
Enver Dinçer, doktora eğitimine Ankara Üniversitesi , İnsan kaynakları Yönetimi bölümünde devam ediyor.
10 Şubat 2018 tarihinde atama kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı görevine atandı.
Enver Dinçer, 6 Aralık tarihinde Başkan Erdoğan tarafından AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.
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