CHP' lideri Kılıçdaroğlu, yerine göz diken Muharrem İnce'yi sildi. İstanbul Büyükşehir'e aday göstermedi. Yaptırdığı anketler ise partideki koltuk kavgasını açık etti.
Anket formunda sadece Ekrem İmamoğlu, Akif Hamzaçebi ve Gürsel Tekin'e yer verdi. İnce'ye umut bağlayan partililer bir kez daha şoka girdi.
BİNBİR SURAT KILIÇDAROĞLU
Kılıçdaroğlu, Almanya'da PKK destekçileriyle bir araya geldi. Türkiye düşmanlarıyla kameraların karşısına geçti. HDP'ye de her fırsatta kol kanat geren Kılıçdaroğlu, bu kez "ülkücülere" selam verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Ülkücü kardeşlerimin bayrak, vatan sevgisi, insan sevgisi benim yüreğimde de aynen var" sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti.
HALT PARTİSİ!
Yerel seçimlere az kaldı. CHP'de ise zincirleme anket skandalı yaşandı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun asistanı Can Poyraz'ın yönettiği bir internet sitesi anket yaptı. Kaftancıoğlu'na yakın isimler ankette rakiplerine fark attı. Ancak anket sonuçlarıyla oynandığı ortaya çıktı. Anket skandalı Adana'ya da sıçradı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Adana Büyükşehir Belediyesi için "Kim başkan adayı olsun?" anketi yapıldı.
YARDIMCIDAN BÜYÜK GOL
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, rakibi Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a 7 puan fark atarak birinci çıktı. Ancak Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, anket sonuçlarıyla oynadı. Kılıçdaroğlu'nun önüne giden ankette Karalar öne çıkarıldı. Skandal ise anket şirketi sahibinin Kılıçdaroğlu'na sunum yapmasıyla anlaşıldı. Anket şirketindeki raporla kendisine verilen rapor sonuçlarının farklı olduğunu gören Kılıçdaroğlu, genel merkezde fırtına kopardı. Kılıçdaroğlu'nun Torun ve iki danışmanına tepki gösterdiği açıklandı.
Anket formunda sadece Ekrem İmamoğlu, Akif Hamzaçebi ve Gürsel Tekin'e yer verdi. İnce'ye umut bağlayan partililer bir kez daha şoka girdi.
BİNBİR SURAT KILIÇDAROĞLU
Kılıçdaroğlu, Almanya'da PKK destekçileriyle bir araya geldi. Türkiye düşmanlarıyla kameraların karşısına geçti. HDP'ye de her fırsatta kol kanat geren Kılıçdaroğlu, bu kez "ülkücülere" selam verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Ülkücü kardeşlerimin bayrak, vatan sevgisi, insan sevgisi benim yüreğimde de aynen var" sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti.
HALT PARTİSİ!
Yerel seçimlere az kaldı. CHP'de ise zincirleme anket skandalı yaşandı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun asistanı Can Poyraz'ın yönettiği bir internet sitesi anket yaptı. Kaftancıoğlu'na yakın isimler ankette rakiplerine fark attı. Ancak anket sonuçlarıyla oynandığı ortaya çıktı. Anket skandalı Adana'ya da sıçradı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Adana Büyükşehir Belediyesi için "Kim başkan adayı olsun?" anketi yapıldı.
YARDIMCIDAN BÜYÜK GOL
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, rakibi Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a 7 puan fark atarak birinci çıktı. Ancak Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, anket sonuçlarıyla oynadı. Kılıçdaroğlu'nun önüne giden ankette Karalar öne çıkarıldı. Skandal ise anket şirketi sahibinin Kılıçdaroğlu'na sunum yapmasıyla anlaşıldı. Anket şirketindeki raporla kendisine verilen rapor sonuçlarının farklı olduğunu gören Kılıçdaroğlu, genel merkezde fırtına kopardı. Kılıçdaroğlu'nun Torun ve iki danışmanına tepki gösterdiği açıklandı.
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