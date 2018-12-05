Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.12.2018 09:29
  • Son Güncelleme: 05.12.2018 09:43

’da ikinci zirvesi

’dan yapılan açıklamaya göre Erdoğan - Putin -Merkel - Macron arasında ikinci zirve yapılacak. Görüşmenin ana gündem maddesi yine savaşı olacak.

İstanbul’da ikinci Suriye zirvesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı , Devlet Başkanı , Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki 2. dörtlü zirvenin yakın zamanda gerçekleşebileceğini kaydetti. Rus Sputnik ajansının aktardığına göre zirvenin yeriyle ilgili soru üzerine organizatörün hangi taraf olacağının bir önem taşımadığı yanıtını veren Peskov, "Odaklanılması gereken nokta, zirvenin yapılma ihtimali ve formatı" dedi. Rus Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi ise İzvestiya'ya demecinde, Fransa ve Almanya gibi iki nüfuzlu Avrupa ülkesinin zirveye katılımının krizinin çözüm sürecinde pozitif bir rol oynayabileceğini kaydetti.

ALMANYA MEMNUN

Fransa ve Almanya'nın katılımıyla sürecin daha kararlı bir nitelik kazanacağını belirten Puşkov, tüm tarafların ilgisi nedeniyle zirvenin yakın zamanda gerçekleşeceğini düşündüğünü ifade etti. Puşkov, Dörtlü Zirve fikrinin Erdoğan'a ait olması nedeniyle 2. görüşmenin yine 'da gerçekleşeceğini düşündüğünü kaydetti. Alman tarafı da, ikinci dörtlü zirvenin organize edilecek olmasından memnun. Rus gazetesine konuşan Alman vekil Marcus Frohnmaier, gerilimi azaltma süreci, siyasi süreç ve sığınmacıların dönüşü konusunu kapsamlı şekilde istişare etmeyi sürdürmenin önemli olduğunu kaydederek, Almanya'nın çözüme ilgi duyduğunu, zira çözüm halinde sığınmacıların Almanya'dan ülkelerine döneceğini vurguladı. İlk zirve 27 Ekim'de İstanbul'da yapılmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİstanbul’da ikinci Suriye zirvesi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar