İstanbul’da ikinci Suriye zirvesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki 2. dörtlü zirvenin yakın zamanda gerçekleşebileceğini kaydetti. Rus Sputnik ajansının aktardığına göre zirvenin yeriyle ilgili soru üzerine organizatörün hangi taraf olacağının bir önem taşımadığı yanıtını veren Peskov, "Odaklanılması gereken nokta, zirvenin yapılma ihtimali ve formatı" dedi. Rus Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov ise İzvestiya'ya demecinde, Fransa ve Almanya gibi iki nüfuzlu Avrupa ülkesinin zirveye katılımının Suriye krizinin çözüm sürecinde pozitif bir rol oynayabileceğini kaydetti.

ALMANYA MEMNUN

Fransa ve Almanya'nın katılımıyla sürecin daha kararlı bir nitelik kazanacağını belirten Puşkov, tüm tarafların ilgisi nedeniyle zirvenin yakın zamanda gerçekleşeceğini düşündüğünü ifade etti. Puşkov, Dörtlü Zirve fikrinin Erdoğan'a ait olması nedeniyle 2. görüşmenin yine İstanbul'da gerçekleşeceğini düşündüğünü kaydetti. Alman tarafı da, ikinci dörtlü zirvenin organize edilecek olmasından memnun. Rus gazetesine konuşan Alman vekil Marcus Frohnmaier, gerilimi azaltma süreci, siyasi süreç ve sığınmacıların dönüşü konusunu kapsamlı şekilde istişare etmeyi sürdürmenin önemli olduğunu kaydederek, Almanya'nın çözüme ilgi duyduğunu, zira çözüm halinde sığınmacıların Almanya'dan ülkelerine döneceğini vurguladı. İlk zirve 27 Ekim'de İstanbul'da yapılmıştı.