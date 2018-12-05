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  • Son Güncelleme: 05.12.2018 09:55

t'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle servis minibüsü devrildi.

t'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle servis minibüsü devrildi.

Kazada yaralananların olduğu, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibinin sevk edildiği öğrenildi.

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