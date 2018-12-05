Esenyurt'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle servis minibüsü devrildi.
Kazada yaralananların olduğu, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibinin sevk edildiği öğrenildi.
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