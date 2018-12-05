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  • Son Güncelleme: 05.12.2018 10:25

Diyarbakır merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Diyarbakır merkezli, 15 ilde FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 16 şüpheli gözaltına alındı.

14 kadın mahrem imam yakalandı

Diyarbakır merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin 'kadın yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'kadın yapılanması'na yönelik adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin bulunduğu Diyarbakır merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin Diyarbakır'a getirilip, emniyette sorgulanacağı belirtilirken, 11 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

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