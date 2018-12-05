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  • Son Güncelleme: 05.12.2018 10:21

'lı teröristler birbirine girdi

Son 10 ayda ’nın kararlı operasyonlarıyla 20 elebaşının etkisiz hale getirildiği Amanoslar’da teröristler telsizde birbirine düştü. Amanos'ta sıkışan PKK'lılar 'Ne yapıyorsunuz orada' diye hesap soran Kandil'deki elebaşılarına böyle sert çıkışarak, "Açlıktan tilki yemeye başladık" cevabını verdi .

Hatay, Osmaniye, Gaziantep, K.Maraş, Adıyaman ve Malatya kırsalında Suriye'den sızan PKK'lıların kurduğu Amanos yapılanması TSK'nın son 10 aydaki kararlı operasyonlarıyla çökme noktasına geldi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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