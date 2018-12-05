Hatay, Osmaniye, Gaziantep, K.Maraş, Adıyaman ve Malatya kırsalında Suriye'den sızan PKK'lıların kurduğu Amanos yapılanması TSK'nın son 10 aydaki kararlı operasyonlarıyla çökme noktasına geldi.
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Hatay, Osmaniye, Gaziantep, K.Maraş, Adıyaman ve Malatya kırsalında Suriye'den sızan PKK'lıların kurduğu Amanos yapılanması TSK'nın son 10 aydaki kararlı operasyonlarıyla çökme noktasına geldi.
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