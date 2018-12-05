Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de açıklamalarda bulundu.

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

JEFFREY'NİN ASTANA SÜRECİ AÇIKLAMASI

Çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey'nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum.

F-35 KONUSU

Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz. Kongre'de bazı girişimler oldu ama Türkiye önemli aktörlerden birisi fakat iptal edilmesi gündemde değil. Şu anda sorun görmüyoruz.

KARADENİZ'DE GERGİNLİK



El konulan gemi ve mürettebat serbest bırakılmalı. Kerç Boğazı'nda hem Rusya hem de Ukrayna'nın hakları var. Bir daha gerginliğe yol açmamak için iki ülkenin koordine etmesi gerekiyor. Bundan sonra sorunun yaşanmaması için biz de elimizden gelenleri yapacağız.

Bizim büyükelçiliğimizde çalışan tercüman arkadaşlarımız var. Bu işi soruşturacağız ve açığa çıkması için gerekenleri yapacağız. Kendi büyükelçiliğimiz bünyesindeki arkadaşlarımızla bu işi yapıyoruz.

KAŞIKÇI SORUŞTURMASI

NATO toplantılarında birçok mevkidaşım uluslararası soruşturmaya gerek var mı yok mu diye sordular. Biz Suudi Arabistan'daki soruşturmalardan bilgi edinmek istedik ama edinemedik. Biz bilgileri paylaşıyoruz ama Suudi Arabistan'ın da şeffaf olması gerekiyor. Onun yerine çelişkili ifadeler görüyoruz. Diğer taraftan hala ceset bulunamadı. Bizim tarafımızdan soruşturma derinleştirilerek devam ettiriliyor.Biz kendi topraklarımızda işlenmiş, önceden planlanmış cinayetin aydınlatılması için çalışıyoruz. Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz.