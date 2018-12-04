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  • Son Güncelleme: 04.12.2018 13:37

... 'nde ağır hasarlı kaza

haberine göre 'nde maddi hasarlı kaza meydana geldi. Avrasya Tüneli'nde Avrupa'dan Asya'ya geçen taksiye bir araç arkadan çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Avrasya Tünelinde kaza

İstanbul'da 'nde Avrupa Yakası'ndan Asya Yakası'na gidiş istikametinde saat 12.30 sıralarında seyir halindeki taksiye arkadan bir araç çarptı.

UCUZ ATLATILDI

Kazada araç sürücüleri kaza almadan kurtulurken araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesinin ardından tünelde Asya yönünde ulaşım tek yönlü olarak sağlanmaya devam etti.

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